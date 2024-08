Hezbollah libanês divulga vídeo que supostamente mostra seus túneis e mísseis

A divulgação do vídeo ocorre durante as negociações para um cessar-fogo em Gaza que são realizadas em Doha, enquanto se intensificam os esforços diplomáticos no Líbano para evitar uma escalada.

Essa guerra começou após um ataque sangrento do movimento islamista palestino em solo israelense em 7 de outubro.

O assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, no final de julho em Teerã, atribuído a Israel, e o assassinato de um líder militar do Hezbollah pouco antes, levaram a comunidade internacional a intensificar seus esforços para evitar uma escalada regional após as ameaças de represálias por parte do Irã e do Hezbollah.

lar-lg/hme/bfi/mab/eg/dd/yr