França: dois pilotos morrem em após colisão de jatos Rafale

Dois pilotos franceses morreram depois que dois jatos Rafale colidiram no ar no nordeste da França na quarta-feira, 14, em um raro acidente envolvendo a aeronave militar. O acidente aconteceu em uma missão de treinamento militar e as duas vítimas, instrutor e aluno, estavam no mesmo jato. Um terceiro piloto foi ejetado do segundo jato e encontrado com vida.

Ainda não está claro o que causou a colisão próxima à cidade de Colombey-les-Belles. Investigações militares e judiciais estão em andamento sobre as causas do acidente. O piloto que sobreviveu foi encontrado logo após o acidente, mas levou várias horas de buscas por policiais na região arborizada para encontrar os corpos das duas vítimas.

O presidente francês, Emmanuel Macron, se manifestou sobre o ocorrido na rede social X, antigo Twitter. "É com tristeza que tomamos conhecimento da morte do capitão Sebastien Mabire e do tenente Matthis Laurens em um acidente aéreo em uma missão de treinamento. A nação partilha a dor das suas famílias e irmãos de armas na base aérea 113 em Saint-Dizier", escreveu.