Flamengo vence Bolívar (2-0) em casa na ida das oitavas da Libertadores

O Flamengo venceu o Bolívar por 2 a 0 nesta quinta-feira (15), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2024 e vai defender essa importante vantagem de dois gols na temida altitude de La Paz na partida de volta.

Luiz Araújo abriu o placar com meia hora de jogo, após uma bela jogada coletiva do time carioca. Arrascaeta tabelou com Pedro, e o atacante lançou para Araújo chutar na saída de Lampe.

No segundo tempo, sem Pedro (que se machucou e foi substituído por Gabigol), o Flamengo percebeu a falta do seu centroavante, principalmente na hora em que precisou de um pivô.