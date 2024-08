Europa deve se preparar para mais casos de mpox

No entanto "recomenda que as autoridades de saúde público da UE/EEE mantenham altos níveis de planejamento e atividades de informação que facilitem a detecção e resposta rápida".

Em uma avaliação de riscos o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) disse que o risco geral para a população da UE e no Espaço Econômico Europeu (EEE) seguia sendo "baixo".

O vírus causou a morte de 548 pessoas na República Democrática do Congo ao longo do ano.

A Suécia e o Paquistão reportaram esta semana os primeiros casos do vírus fora da África, e a OMS alertou que é provável que mais casos da nova cepa cheguem à Europa.

Em uma avaliação de riscos atualizada, o ECDC afirmou que "o risco geral para a população em geral da UE/EEE é avaliado atualmente como baixo, baseado em uma probabilidade e um impacto baixos".

Mas acrescentou que a probabilidade de infecção para as pessoas da Europa "que viajam para áreas afetadas e têm contato próximo com as comunidades afetadas é alta".