Chavismo e oposição rejeitam ideia do Brasil de nova eleição na Venezuela

Diosdado Cabello, vice-presidente do partido de Nicolás Maduro e um dos chavistas mais influentes da Assembleia Nacional, disse que a ideia era uma "estupidez". "Aqui, na Venezuela, não há segundo turno", reclamou. "Isso não é uma ideia, é um erro. Para não dizer uma estupidez. As eleições não vão se repetir, porque Nicolás Maduro ganhou."

A ideia parece ter conseguido a proeza de unir governo e oposição nas críticas. María Corina Machado, que liderou a campanha presidencial de Edmundo González Urrutia, rejeitou a proposta mais uma vez. "Eu pergunto a vocês. Se o resultado de uma segunda eleição não agradar, faremos uma terceira? Uma quarta? Até que Maduro aceite o resultado?", questionou. "Propor isso é desconhecer o que aconteceu em 28 de julho. Para mim, é uma falta de respeito com os venezuelanos."

A proposta de um segundo turno informal vem circulando nos bastidores desde o início da semana. Ontem, durante audiência pública no Senado para explicar a iniciativa de diálogo do Brasil com a Venezuela, o ex-chanceler Celso Amorim, assessor especial de Lula, disse que a proposta não é dele, mas que há brechas legais para uma nova votação, caso o Tribunal Superior de Justiça (TSJ) anule a eleição.

"Se (o TSJ) verificar que a vontade popular não está sendo respeitada, ele pode anular a eleição. Então, resultaria no que muitos chamam de 'minha proposta' de novas eleições", disse Amorim, que garantiu que o Brasil não reconhecerá um governo venezuelano se as atas de votação não forem divulgadas.

Engano