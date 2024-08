Celta de Vigo é o primeiro time a vencer na nova temporada de LaLiga

Após dois empates na quinta-feira, a primeira vitória da temporada 2024-2025 do campeonato espanhol veio nesta sexta-feira (16) com o Celta de Vigo, que superou o Alavés em casa por 2 a 1, em duelo válido pela primeira rodada.

A vitória no estádio de Balaídos foi de virada, depois que o Alavés abriu o placar aos 17 minutos com gol de Kike. No segundo tempo, a equipe galega reagiu com gols do sueco Williot Swedberg (66') e Iago Aspas na reta final (84').

No outro jogo desta sexta-feira houve mais um empate. O Sevilla ficou na frente em duas ocasiões em sua visita ao Las Palmas, que, no entanto, conseguiu por duas vezes restabelecer a igualdade no placar.