Bob Menéndez desiste de concorrer ao Senado como independente

O outrora todo-poderoso senador de origem cubana Robert Menéndez desistiu, nesta sexta-feira (16), de concorrer como candidato independente ao Senado americano, pondo fim a uma longa carreira política.

Afastado do Partido Democrata após ser acusado de corrupção em 2023, o senador por Nova Jersey, de 70 anos, havia anunciado em junho sua candidatura a uma vaga do Senado como independente, antes de um júri popular considerá-lo culpado de corrupção, fraude e de trabalhar como agente estrangeiro para o governo do Egito, entre outras acusações.

"Informo-lhe que desejo que meu nome seja retirado das listas", escreveu Menéndez à encarregada interina do Comitê Eleitoral de Nova Jersey, Donna Barber.