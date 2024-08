Biden relegado a coadjuvante na convenção democrata dos EUA

Há apenas algumas semanas, o presidente Joe Biden estava seguro de ser indicado como o candidato democrata na convenção do partido, uma papel estrelar agora reduzido ao de coadjuvante de sua vice-presidente, Kamala Harris, a nova candidata à Casa Branca nas eleições de novembro.

Joe Biden não parece ter terminado de digerir a retirada de sua candidatura, um dos maiores transtornos políticos na história dos Estados Unidos.

Mas também se comprometeu a fazer tudo que for possível para ajudar Harris como nova candidata democrata e derrubar as intenções do magnata republicano Donald Trump de voltar ao poder.