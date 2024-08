Biden diz que acordo de cessar-fogo em Gaza nunca esteve 'tão próximo'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou, nesta sexta-feira (16), que um acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas em Gaza, do qual seu país é mediador juntamente com Egito e Catar, nunca esteve "tão próximo" de ser alcançado.

"Estamos mais perto do que nunca", disse Biden, depois que Washington apresentou uma proposta de compromisso para aproximar as posições de Israel e do movimento islamista palestino Hamas.

