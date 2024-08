Biden alerta partes para não 'minarem' esforços de cessar-fogo em Gaza

Blinken deve viajar no sábado para Israel.

Biden disse em um comunicado que o Secretário de Estado, Antony Blinken, está viajando para o Oriente Médio em parte para "enfatizar que, com o acordo de cessar-fogo e a libertação de reféns já à vista, ninguém na região deve tomar medidas para minar esse processo".

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta sexta-feira (16) a todas as partes para que não prejudiquem os esforços a favor de um cessar-fogo em Gaza, afirmando que um acordo está próximo.

Anteriormente, Biden havia expressado sua frustração por um ataque ocorrido em 31 de julho em Teerã, no qual o principal líder do Hamas envolvido nas negociações de cessar-fogo, Ismail Haniyeh, foi assassinado. A ação foi amplamente atribuída, sem provas, a Israel.

Em conversas a portas fechadas em Doha, os Estados Unidos apresentaram nesta sexta-feira uma proposta para fechar as lacunas e iniciar um acordo esboçado em maio por Biden, que congelaria os combates por seis semanas iniciais e conduziria à libertação de reféns e prisioneiros.

As equipes estão finalizando os detalhes antes de uma nova rodada de conversas sobre o cessar-fogo, que será realizada no Cairo no final da próxima semana.