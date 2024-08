Ataque de paramilitares deixa 80 mortos no sudeste do Sudão

Oitenta pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um ataque de paramilitares contra um vilarejo do estado de Senar (sudeste), mais de 16 meses após o início da guerra no Sudão, informaram nesta sexta-feira (16) uma fonte médica e testemunhas.

"Recebemos 55 mortos e dezenas de feridos no hospital na quinta-feira; entre eles, 25 faleceram nesta sexta-feira, elevando o número de mortos para 80", declarou à AFP uma fonte médica que trabalha no hospital do vilarejo de Jalgini.

"Na manhã de ontem (quinta-feira), três veículos armados atacaram Jalgini. Os moradores resistiram, o que levou à retirada dos paramilitares, que depois retornaram com dezenas de veículos", afirmou à AFP um residente de Jalgini que levava seu filho ferido ao hospital.