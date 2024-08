Alcaraz perde para Monfils na estreia em Cincinnati; Sinner avança após lesão de Thompson

O espanhol Carlos Alcaraz, terceiro no ranking mundial da ATP, foi surpreendido nesta sexta-feira (16) pelo francês Gael Monfils na estreia no Aberto de Cincinnati, nos Estados Unidos, torneio que antecede o US Open.

O francês de 37 anos venceu de virada por 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4 num jogo que havia sido interrompido pela chuva na noite de quinta-feira quando Alcaraz vencia por 1 set a 0, mas o espanhol perdia por 3-1 no tie break do segundo.

Monfils rapidamente empatou a partida após o reinício, depois colocou em apuros o segundo cabeça-de-chave do torneio e medalhista de prata olímpico em Paris e avançou para a terceira rodada para enfrentar horas depois o dinamarquês Holger Rune.