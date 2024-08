Ajax vence Panathinaikos em disputa com 34 pênaltis e segue na Liga Europa

O goleiro do Ajax, Remko Pasveer, de 40 anos, foi o herói da noite de quinta-feira (15) em Amsterdã depois de ter sido decisivo na vitória do Ajax sobre o grego Panathinaikos nos pênaltis após 34 cobranças (13-12), neste jogo de classificação para a Liga Europa.

Pasveer defendeu cinco penalidades e marcou uma naquela que é considerada a decisão por pênaltis mais longa da história das competições da Uefa, com cada equipe cobrando 17.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nesta última eliminatória antes da Liga Europa, o Ajax venceu na visita aos gregos por 1-0. O Panathinaikos venceu na quinta-feira no jogo de volta e empatou o confronto. Com 1 a 1 no placar agregado, houve prorrogação e a já famosa disputa de pênaltis.