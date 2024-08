Ucrânia e Rússia reivindicam avanços na região russa de Kursk

"Desde o início das operações na região de Kursk, nossas tropas avançaram 35 quilômetros para o interior" e tomaram "82 localidades" em uma área de 1.150 km², acrescentou ele, em uma reunião com o chefe do Exército ucraniano, Oleksandr Sirski.

No maior ataque de um Exército contra o solo russo desde a Segunda Guerra Mundial, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse que suas forças haviam tomado Sudzha, cidade com 5.500 habitantes e maior localidade desde o início da surpreendente incursão, a 8 km da fronteira.

A Ucrânia afirmou nesta quinta-feira (15) que suas tropas obtiveram novos avanços na Rússia e já controlam mais de 1.000 km² do território russo, enquanto Moscou declarou que havia recuperado um vilarejo tomado pelas forças de Kiev e que enviaria reforços para a área.

Os familiares das vítimas foram consolados por amigos e parentes, enquanto o sacerdote entoava uma missa fúnebre em uma cerimônia com muitas coroas de flores e queima de incenso.

Dezenas de pessoas prestaram homenagem nesta quinta-feira em uma igreja ortodoxa de Sumy, do lado ucraniano da fronteira, a seis de seus militares mortos na ofensiva.

Ao final dos sepultamentos, que foram acompanhados por um coro, as sirenes antiaéreas lembraram que a guerra continuava.

As forças russas "retomaram o vilarejo de Krupets" e "continuam freando" os ataques ucranianos na região de Kursk, informou o Exército em um comunicado.

Os confrontos mataram pelo menos 12 civis e 121 ficaram feridos, de acordo com as autoridades russas, que não atualizam o balanço desde segunda-feira.

A Ucrânia, no entanto, nunca havia realizado um ataque de tamanha magnitude.

O Exército russo também preparou "ações concretas" para defender a região de Belgorod, declarou o ministro russo da Defesa, Andrei Belusov, em uma reunião com oficiais, incluindo o governador dessa região, Vyacheslav Gladkov.

- Ataques intensos -

Kiev argumenta que a ofensiva é necessária para sua "autodefesa" e especialistas sugerem que pode se tratar de uma tentativa de aliviar a pressão no front leste.

Apesar disso, as tropas ucranianas ainda enfrentam dificuldades na região do Donbass, que Moscou busca conquistar.

Pelo menos cinco pessoas morreram em bombardeios russos no leste e no sul da Ucrânia, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira.

Duas morreram na região de Kharkiv, no nordeste, outra na de Donetsk, no leste, e mais duas em Kherson, no sul.

"A maioria dos ataques russos ocorre no leste do Donbass", afirmou Zelensky.

As tropas russas informaram nesta quinta-feira sobre a captura de Ivanivka, uma localidade ucraniana situada na linha de frente e a apenas 15 km da cidade de Pokrovsk, crucial para o suprimento das forças ucranianas.

O Exército russo avança há meses em direção a Pokrovsk.

