Tottenham suspende Bissouma após jogador publicar vídeo inalando 'gás do riso'

O Tottenham suspendeu o jogador maliano Yves Bissouma por um jogo, anunciou o técnico Ange Postecoglou nesta quinta-feira (15), depois que o jogador se gravou inalando óxido nitroso, um "gás do riso" que provoca efeitos psicoativos. O ex-jogador do Lille e do Brighton, que costuma jogar como titular do Spurs, ficará de fora da primeira partida da temporada da Premier League contra o Leicester, na segunda-feira. "Nós o suspendemos para o jogo de segunda-feira", declarou Postecoglou em entrevista coletiva, lamentando a "infeliz decisão" do meio-campista.

"Espero que isso faça com que ele tome melhores decisões no futuro", acrescentou o treinador. Bissouma publicou no sábado um vídeo no Snapchat em que aparecia inalando esse "gás do riso" com a ajuda de um balão. A posse de óxido nitroso para uso recreativo é crime desde 2023 no Reino Unido e pode levar a penas de prisão de até dois anos. O jovem de 27 anos pediu desculpas por esta "grave falta de julgamento" em um comunicado.