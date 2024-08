Todos contra o Manchester City na nova temporada da Premier League

Para começar, o City já conquistou seu primeiro título oficial da temporada, a Supercopa da Inglaterra, ao vencer o vizinho Manchester United na disputa de pênaltis no último sábado (7-6 após empate em 1-1).

Seis títulos dos últimos sete do campeonato inglês, incluindo os últimos quatro: a hegemonia é clara para a equipe de Pep Guardiola naquele que é considerado por muitos o campeonato mais exigente e difícil do mundo.

A Premier League 2024-2025 dará seu pontapé inicial nesta sexta-feira (15) e novamente com o Manchester City como favorito e como adversário a ser batido por Arsenal, Liverpool, Manchester United e os demais grandes e tradicionais clubes do futebol inglês.

"Começar a temporada conquistando um título é bom. Estamos muito felizes com isso", disse Guardiola depois da vitória em Wembley.

"O objetivo não é vencer a Premier League, é tentar vencer o próximo jogo. É isso que temos que fazer", disse ele. E a próxima partida será no domingo, contra o Chelsea, em Stamford Bridge, no primeiro grande confronto da nova edição do campeonato.

O argentino Julián Álvarez deixou o clube para jogar no Atlético de Madrid, mas o clube tem um novo ‘citizen' que empolga a torcida, o brasileiro Savinho. Ele convenceu na temporada passada com a camisa do Girona, a grande surpresa da Liga espanhola.