Tensões geopolíticas e bons dados econômicos nos EUA impulsionam o petróleo

As cotações internacionais do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (15), impulsionadas pelos riscos geopolíticos e tensões no Oriente Médio, e por dados econômicos favoráveis nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte negociado em Londres para entrega em outubro subiu 1,60%, para 81,04 dólares. Já em Nova York, o West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em setembro avançou 1,53%, para 78,16 dólares.

Tratativas cruciais começaram nesta quinta no Catar com o objetivo de negociar uma trégua entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, em meio às pressões crescentes para evitar uma expansão da guerra por toda a região.