'Sharia' é responsabilidade dos talibãs até a morte, afirma líder supremo

O líder supremo dos talibãs afirmou que a aplicação da "sharia" - lei islâmica - é uma "responsabilidade até a morte" do movimento, por ocasião do terceiro aniversário de sua reconquista do poder no Afeganistão.

O emir Hibatullah Akhundzada, que vive recluso em seu reduto de Kandahar, sul do país, e governa o país por decreto, fez a declaração na quarta-feira. A mensagem foi divulgada durante a noite pelo porta-voz do governo nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Irmãos, nossa responsabilidade é estar a serviço da religião, a aplicação da 'sharia' é nossa responsabilidade até a morte", declarou o emir para integrantes das forças de segurança em uma base aérea em Kandahar.