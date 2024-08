São Paulo empata com Nacional (0-0) em Montevidéu na ida das oitavas da Libertadores

Numa partida aquém das expectativas, o São Paulo empatou com o Nacional do Uruguai em 0 a 0 nesta quinta-feira (15), no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores-2024.

- Sem surpresas -

A partida começou com o Nacional partindo para o ataque, determinado a aproveitar o apoio de sua torcida no lotado Gran Parque Central.

Aos 3 minutos, uma jogada de Diego Zabala, que com um giro escapou de dois marcadores no meio de campo e avançou em velocidade, poderia ter terminado com a bola na rede, mas Wellington bloqueou a passagem do paraguaio Antonio Galeano, que havia entrado para definir após um passe do argentino Gabriel Báez.