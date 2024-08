Sabalenka e Zverev estreiam em Cincinnati com vitórias convincentes

Aryna Sabalenka começou com o pé direito sua participação no Masters de Cincinnati ao derrotar a italiana Elisabetta Cocciaretto com parciais de 6-3 e 6-4, enquanto o segundo cabeça-de-chave Alexander Zverev também avançou.

Sabalenka, terceira cabeça-de-chave, que ficou de fora de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Paris devido a uma lesão no ombro, venceu seis das sete partidas de abertura do torneio no centro-oeste americano que serve de preparação para o Aberto dos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois de alcançar a 15ª vitória em Cincinnati, a bielorrussa se disse "feliz com o meu nível nos momentos difíceis" e afirmou que a adversária "lutou até o último ponto".