PSG tem desafio de manter hegemonia na Ligue 1 após saída de Mbappé

Para começar, o PSG tem um jogo teoricamente acessível no primeiro dia, na sexta às 15h45 (horário de Brasília), contra o Le Havre, para tentar começar com o pé direito.

Entre as contratações se destacam as contratações de dois promissores meio-campistas: o brasileiro Gabriel Moscardo e o português João Neves, mas também o zagueiro equatoriano Willian Pacho e o goleiro russo Matvey Safonov.

A pergunta que se faz no momento é se algum outro time da Ligue 1 conseguirá superar a equipe do Parque dos Príncipes.

É o caso do Olympique de Marselha, que no ano passado terminou apenas em oitavo e para acertar o rumo da equipe contratou um dos treinadores mais cobiçados do continente, o italiano Roberto De Zerbi, que estava no inglês Brighton.

O Monaco, vice-campeão da temporada passada, fará sua estreia no sábado jogando em casa contra o recém-promovido Saint-Etienne, depois de vencer o Barcelona por 3 a 0 num amistoso, no tradicional Troféu Joan Gamper que serve aos catalães para se apresentarem a sua torcida.

"Estou aqui por dois motivos. O primeiro, a seriedade de Pablo Longoria (o presidente) e Mehdi Benatia (assessor esportivo do presidente). E depois porque se trata do Olympique de Marselha e de Marselha. Vivo de paixões e emoções. Acima de tudo, sou um torcedor, foi a partir daí que me tornei jogador de futebol e treinador", disse De Zerbi, se referindo à paixão que costuma envolver seu novo clube no estádio Vélodrome.

No mercado de transferências, o Marselha sofreu a saída do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que foi jogar no futebol saudita, mas contratou o jovem inglês Mason Greenwood, que quer relançar a carreira neste clube tradicional após passar pelo Getafe e depois que as acusações apresentadas contra ele por estupro foram retiradas em fevereiro do ano passado.

O também tradicional Lyon, sexto colocado da última Ligue 1, foi reforçado sobretudo com o atacante georgiano Georges Mikautadze, um dos inesperados protagonistas da última Eurocopa.