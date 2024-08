Príncipe Harry e sua esposa Meghan visitam a Colômbia para campanha contra assédio virtual e discriminação

O príncipe Harry e sua esposa, a atriz americana Meghan Markle, visitam a Colômbia a partir desta quinta-feira (15) a convite da vice-presidente do país, Francia Márquez, com quem participarão em diversos encontros com mulheres e jovens para combater a discriminação e o assédio virtual.

A visita do filho mais novo do rei Charles III do Reino Unido "tem como objetivo construir pontes e abrir portas que nos permitam unir forças para tornar visível e enfrentar um problema que hoje preocupa toda a humanidade: o assédio virtual, as violências no ambiente digital e a discriminação", declarou Márquez em entrevista coletiva.

O duque e a duquesa de Sussex desembarcaram em Bogotá nesta quinta, segundo um funcionário da vice-presidência colombiana. Na capital, participarão de um encontro em um centro cultural e de um fórum universitário sobre "futuro digital responsável", segundo a agenda.