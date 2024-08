Presidente sul-coreano propõe novo grupo de trabalho com o Norte

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, propôs nesta quinta-feira (15) um "Grupo de Trabalho Intercoreano" para aliviar as tensões com Pyongyang e explorar possibilidades de cooperação econômica.

"A liberdade da qual desfrutamos deve ser estendida ao reino congelado do Norte, onde as pessoas são privadas da liberdade e sofrem com a pobreza e a fome", declarou Yoon durante um evento para celebrar a libertação da ocupação japonesa em 1945.

O presidente aproveitou o evento para propor um grupo de trabalho que "poderia abordar qualquer tema, do alívio das tensões até a cooperação econômica, intercâmbios pessoais e culturais, além de respostas a desastres e à mudança climática", explicou.