Presidente mexicano critica postura dos EUA frente à crise na Venezuela

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiterou, nesta quinta-feira (15), suas críticas à postura dos Estados Unidos frente à crise pós-eleições na Venezuela e evitou comentar sobre a possibilidade de um novo pleito no país sul-americano.

"Quem é esse senhor para dizer quem ganhou e quem perdeu?", disse o mandatário de esquerda, referindo-se às declarações do secretário de Estado americano, Antony Blinken, após a proclamação de Nicolás Maduro como vencedor das controversas eleições de 28 de julho.

Em sua habitual coletiva de imprensa, López Obrador evitou responder se concorda ou não com a realização de novas eleições na Venezuela, sugestão feita por seus colegas do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, com quem busca soluções para a crise.