Ministra do Equador denuncia tentativa de 'desestabilização' da vice-presidente

A ministra do Interior do Equador, Mónica Palencia, denunciou nesta quinta-feira (15) uma tentativa de "desestabilização" da vice-presidente Verónica Abad, que apresentou uma denúncia por suposta violência de gênero contra o presidente Daniel Noboa perante o mais alto tribunal eleitoral com o objetivo de destituí-lo do cargo.

"Chegou ao nosso conhecimento uma tentativa de desestabilização (…) Abad apresentou um pedido ao Tribunal Contencioso Eleitoral para destituir o presidente por meio de sanção", disse Palencia em vídeo divulgado durante a madrugada.

Acrescentou que com este pedido, a vice-presidente pretende que Noboa, com quem foi eleita em conjunto nas eleições antecipadas de 2023, também seja inabilitado para exercer cargos públicos durante quatro anos.