México dá passo atrás em mediação sobre Venezuela

López Obrador afirmou, em sua entrevista coletiva diária, que não pretende, por enquanto, atender a nova chamada telefônica entre os presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e Colômbia, Gustavo Petro. "Vamos esperar que o tribunal eleitoral resolva, porque ainda está em processo. Creio que na sexta-feira resolverão sobre as atas e os resultados. Então, vamos aguardar", disse o presidente do México.

Nos últimos dois dias, o atual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e sua sucessora, a presidente eleita e aliada, Claudia Scheinbaum, deram declarações interpretadas nos meios diplomáticos como sinais de desengajamento. A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, queixou-se ao jornal El País que o México era o único dos três governos com o qual "não havia ainda interagido".

Autoridades mexicanas decidiram frear a participação do país na iniciativa diplomática, ao lado de Brasil e Colômbia, para mediar um entendimento entre o ditador, Nicolás Maduro, e a oposição venezuelana, após acusações de fraude nas eleições presidenciais do dia 28.

Telefonema

Lula e Petro voltaram a conversar ontem por telefone. A Presidência da República, no entanto, não divulgou ainda nenhuma informação a respeito do teor da conversa. O chanceler, Mauro Vieira, embarcou para Bogotá, para se reunir nesta quinta-feira, 15, com seu colega colombiano, Luis Murillo

Os três líderes tentam obter uma saída para a crise política na Venezuela. Entre as possibilidades está uma nova eleição, que já vem sendo analisada por Lula, por ministros e por seu assessor especial, Celso Amorim. Também havia uma proposta para que eles conversassem diretamente com Maduro e com o opositor Edmundo González Urrutia.