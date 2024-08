Lula sugere novas eleições na Venezuela enquanto chavismo avança em leis de caráter político

Barbara AGELVIS com Lucía LACURCIA no Rio de Janeiro

O governante de esquerda foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de seis anos, até 2031, com 52% dos votos, um resultado que a oposição liderada por María Corina Machado considera fraudulento, reivindicando a vitória de seu candidato, Edmundo González Urrutia.

O Brasil sugeriu à Venezuela que organize novas eleições presidenciais em meio aos questionamentos sobre a vitória de Nicolás Maduro, que, por sua vez, avança na aprovação de leis controversas, as quais, segundo críticos, visam criminalizar os opositores do regime chavista.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu convocar novas eleições, uma posição que já circulava nos bastidores do poder em Brasília.

Maduro "poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar um programa de eleições, estabelecer um critério de participação de todos os candidatos (…) e deixar que entre, sabe, olheiros do mundo inteiro para ver as eleições", disse Lula em entrevista à "Rádio T" do Paraná, acrescentando que “ainda não” reconheceu os resultados.

O presidente venezuelano, aliado de Lula, já negou anteriormente a possibilidade de repetir as eleições e pediu à Suprema Corte, acusada de servir ao chavismo, que "certifique" sua vitória, em um processo que acadêmicos e opositores consideram inadequado.

A oposição venezuelana, que publicou em um site cópias de mais de 80% das atas escrutinadas, as quais afirmam provar a vitória de González Urrutia, ainda não se manifestou sobre a proposta de Lula, embora tenha descartado anteriormente a possibilidade de novas eleições.