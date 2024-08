Lula diz que ainda não reconhece vitória de Maduro e fala em novas eleições na Venezuela

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira, 15, que ainda não reconhece Nicolás Maduro como presidente reeleito na Venezuela. Além disso, o presidente brasileiro mencionou publicamente pela primeira vez a possibilidade de novas eleições no país vizinho - caso Maduro tenha bom senso, nas palavras de Lula.

Ele deu as declarações em entrevista à Rádio T, em Curitiba. O presidente está no Paraná para uma série de compromissos na região metropolitana da capital do Estado. Ele começou dizendo que não é "fácil nem bom" o presidente de um país "dar palpite" na política de outro país, mas continuou falando sobre o assunto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ainda não reconheço o resultado, ele Maduro sabe que está devendo uma explicação para a sociedade e para o mundo", declarou Lula.