Japão cancela alerta de 'megaterremoto'

A Agência Meteorológica Japonesa emitiu um alerta na quinta-feira passada para um possível megaterremoto após um tremor de magnitude 7,1 no sul do país que deixou 15 feridos.

Em seu alerta, a agência especificou que "a probabilidade de ocorrência de um novo terremoto é maior do que em tempos normais, mas isso não indica com certeza que ocorrerá".

As atenções voltaram-se para a Fossa de Nankai, localizada entre duas placas tectônicas no Oceano Pacífico, onde ocorreram no passado sismos de magnitude superior a 8.

Esta fossa estende-se por 800 quilômetros na costa do Pacífico do Japão, incluindo a região de Tóquio que, com 40 milhões de habitantes, é a maior área urbana do mundo.