Homem esfaqueia mãe e filha no centro de Londres

Incidente ocorre em meio a tensões no Reino Unido, após onda de violência entre manifestantes de extrema direita e forças de segurança gerada por fake news depois de ataque que matou três crianças.Um homem esfaqueou uma menina de 11 anos e a mãe dela em um ponto movimentado de Londres nesta segunda-feira (12/08), em um incidente que a polícia não classificou como um ataque terrorista. A agressão ocorre em um momento de instabilidade no Reino Unido, em meio a protestos violentos de ativistas de extrema direita incensados por notícias falsas divulgadas nas redes sociais para disseminar o ódio aos migrantes após um ataque que resultou na morte de três crianças no final de julho. A mãe, de 34 anos, e a menina não correm risco de vida, segundo informações das autoridades britânicas. O agressor, um homem de 32 anos, foi preso imediatamente. A polícia disse que não busca por outros suspeitos. O ataque ocorreu próximo do meio-dia, no horário local, na praça Leicester, uma área repleta de teatros e lojas frequentada por um grande número de turistas. Funcionários dos estabelecimentos agiram para acudir as vítimas. Os policias chegaram quatro minutos mais tarde. "Gostaria de homenagear as pessoas do público, incluindo funcionários do comércio local, que intervieram bravamente nesse incidente", afirmou a chefe da Polícia Metropolitana, Christina Jessah. "Eles colocaram a si mesmos em risco e, ao fazê-lo, mostraram o que há de melhor em Londres." Uma investigação para obter mais detalhes sobre o ocorrido está em andamento. "Nesse momento, não acreditamos que o suspeito e as vítimas se conheciam", disse a polícia de Londres. Onda de protestos violentos As forcas de segurança do Reino Unido estão em alerta após dias de tumultos provocados por postagens falsas na internet que identificavam erroneamente um migrante islamista como sendo o suspeito da morte de três meninas em um evento de dança em Southport, no norte da Inglaterra. Na verdade, o suspeito, um jovem de 17 anos nascido em Cardiff, no País de Gales, é filho de imigrantes vindos de Ruanda. Os boatos, porém, foram utilizados por ativistas de extrema direita para incensar a violência entre manifestantes anti-imigração e as forças de segurança. Contraprotestos ocorreram em várias partes no país. Na semana passada, milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do Reino Unido paraformar escudos humanos e defender abrigos de imigrantes contra os protestos da ultradireita. Os ataques a faca vêm ocorrendo com frequência maior no Reino Unido. Não está claro se o incidente desta segunda-feira está associado aos distúrbios dos últimos dias. rc/le (Reuters, AP)