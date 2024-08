EUA condena anúncio de novo assentamento israelense na Cisjordânia ocupada

"Consideramos que isso é incompatível com o direito internacional, e certamente nos opomos ao avanço dos assentamentos na Cisjordânia", território palestino ocupado por Israel, enfatizou Patel.

Os Estados Unidos intensificaram as críticas a Smotrich e a Itamar Ben Gvir, membros de extrema direita do governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que se opõem a um plano do presidente dos EUA, Joe Biden, destinado a acabar com a guerra que Israel trava contra o grupo islamista palestino Hamas há 10 meses em Gaza.

Todos os assentamentos de Israel na Cisjordânia, ocupada desde 1967, são considerados ilegais, segundo o direito internacional.