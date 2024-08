Emissoras de televisão da América Latina abrem espaço à IA

Reunidos no México, representantes da Associação de Televisões Educativas e Culturais Ibero-Americanas (ATEI), que reúne mais de 90 canais, universidades e instituições públicas e privadas, compartilharam projetos desenvolvidos com IA, como uma apresentadora virtual, e suas perspectivas em relação a esta tecnologia.

Para Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano, chefe de cinematografia do sistema UDG, o impacto final da IA na mídia ainda é nebuloso, por isso os especialistas precisam estar "preparados". "O risco não está na tecnologia, mas no desconhecimento da mesma", acrescenta ele, que aprendeu ciência de dados e linguagens de programação para enriquecer seu ofício, e trabalhou na criação da C.L.A.R.A.

Sua opinião se refere em particular à IA generativa, que ameaça substituir vários profissionais da indústria.

No início do ano, pesquisadores do NewsGuard, um grupo americano que rastreia a desinformação, alertaram para três novos métodos "extremamente preocupantes" com os quais a IA pode amplificar a propagação de notícias falsas.

Uma destas ameaças são os novos programas que geram vídeo, áudio e imagens criados com IA (deep fakes), cuja utilização foi acelerada pelos conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia.