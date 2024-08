Em 'dia histórico', Sheinbaum recebe certificado de presidente eleita do México

"É a primeira vez em 200 anos da República [mexicana] que uma mulher recebe o reconhecimento de presidente eleita", disse a ex-prefeita da Cidade do México, após receber o documento das mãos da titular do Tribunal Eleitoral, Mónica Soto.

Também se comprometeu a levar adiante uma polêmica reforma do Judiciário, que prevê a eleição popular de ministros e juízes, o que, segundo a oposição, ameaça a independência deste poder do Estado e a distribuição de justiça.

"Como titular do Executivo federal, como primeira mulher presidente do México, saibam que agirei com honestidade, responsabilidade, respeitando a independência dos poderes", afirmou Sheinbaum no ato protocolar.

