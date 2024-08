Economia do Reino Unido cresce 0,6% no 2º trimestre

A economia britânica cresceu 0,6% entre abril e junho de 2024, o que representa uma leve desaceleração na comparação com o primeiro trimestre do ano, segundo os dados oficiais divulgados nesta quinta-feira.

Entre janeiro e março, o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido avançou 0,7%, o que encerrou a recessão do segundo semestre do ano passado.

"A economia britânica registrou um forte crescimento durante dois trimestres", afirmou Liz McKeown, diretora de estatística econômica do Escritório de Estatísticas Nacionais.