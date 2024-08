Dez meses de derramamento de sangue: a guerra de Gaza em números

Mais de 40 mil pessoas morreram na ofensiva lançada por Israel em represália pela incursão brutal de comandos dirigidos pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, segundo o balanço do Ministério da Saúde do governo do movimento islamista em Gaza, que não distingue entre o número de civis e combatentes mortos.

Quase um terço das 1.198 pessoas mortas em Israel pertenciam às forças de segurança: 306 eram soldados, 60 policiais e dez eram integrantes do serviço de inteligência doméstico Shin Bet. Entre os civis, dez eram menores de idade, segundo as autoridades.

No norte de Israel e nas Colinas de Golã, um território sírio ocupado e anexado por Israel, 22 soldados e 26 civis morreram em ataques com foguetes e mísseis disparados do Líbano pelo movimento islamista Hezbollah, aliado do Hamas, segundo dados israelenses.

Das 251 pessoas sequestradas em Israel durante o ataque de 7 de outubro, 111 permanecem em Gaza, 39 das quais foram declaradas mortas pelo Exército israelense. Os corpos de outros 24 reféns foram levados para Israel.

- Mortes do lado palestino -