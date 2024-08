Coreia do Sul: presidente expõe plano para buscar unificação com vizinha do Norte

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, propôs estabelecer um órgão consultivo em conjunto com a Coreia do Norte para discutir maneiras de aliviar a tensão e retomar a cooperação econômica entre os dois países.

Em discurso do Dia da Libertação Nacional, marcando o 79º aniversário da independência do governo colonial do Japão, Yoon disse que estava preparado para começar a cooperação política e econômica se a Coreia do Norte "der apenas um passo" em direção à desnuclearização.

"O diálogo e cooperação podem trazer progresso substancial nas relações intercoreanas. Peço às autoridades norte-coreanas que respondam à nossa proposta", conclamou o mandatário.