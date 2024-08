Contrabandistas se tornam guias de desertores no oeste da Ucrânia

Entre montanhas e florestas exuberantes, um cachorro brinca na margem do rio que marca a fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Embora o cenário seja idílico, pelo menos 39 homens se afogaram na área em uma tentativa de fugir da mobilização militar obrigatória para a guerra.

Sem homens suficientes na frente oriental, onde estava resistindo aos ataques russos, Kiev aprovou uma lei de mobilização em maio para reforçar o Exército.

Não podendo mais sair do país, muitos homens em idade de alistamento estão tentando atravessar a nado o rio Tysa, no oeste do país, às vezes com risco de vida.