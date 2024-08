Cinco pessoas são acusadas nos EUA por morte do ator Matthew Perry

"Estavam mais interessados em se aproveitar do senhor Perry do que preocupados com o seu bem-estar", concluiu Estrada. Entre os cinco acusados estão dois médicos e o assistente do ator.

"Os acusados se aproveitaram dos problemas de dependência química de Perry, 54, para enriquecer. Eles sabiam que o que estavam fazendo era errado. Sabiam que representava um risco muito grande para Perry", descreveu Martin Estrada, promotor do Distrito Central do estado da Califórnia.

Cinco pessoas foram acusadas nos Estados Unidos pela morte por overdose do ator Matthew Perry, ocorrida no ano passado, anunciou um promotor federal nesta quinta-feira (15).

"Eu me pergunto quanto esse idiota vai pagar", disse Plasencia em setembro de 2023, em mensagem de texto sobre uma negociação que faria com Perry, segundo informação levantada pelos investigadores. As ampolas de cetamina custavam aos médicos envolvidos US$ 12 (R$ 65,5), e eles as venderam ao ator por cerca de US$ 2 mil (R$ 11 mil).

Após a morte de Perry, Plasencia "falsificou prontuários médicos" para tentar legitimar sua ação, segundo a promotoria. Além dos dois médicos e do assistente, uma traficante conhecida como "Rainha da Cetamina" foi denunciada.

- Recaída mortal -