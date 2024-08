Biden e Kamala fazem campanha juntos pela primeira vez para celebrar vitória econômica

Joe Biden e Kamala Harris anunciaram, nesta quinta-feira (15), a diminuição nos preços de dez medicamentos que lhes permitiria ganhar votos, pouco antes de celebrarem seu primeiro ato público conjunto desde que a vice-presidente substituiu o presidente como candidata democrata às eleições de novembro nos Estados Unidos.

Eles aproveitarão sua aparição em uma universidade em Maryland para destacar um acordo do governo com as farmacêuticas para reduzir o preço que os aposentados pagam por dez medicamentos, incluindo tratamentos para o diabetes e a insuficiência cardíaca.

O acordo com os produtores que, segundo a Casa Branca, fará os beneficiários do seguro médico federal Medicare - ou seja, pessoas acima dos 65 anos - e os contribuintes economizarem, respectivamente, US$ 1,5 bilhão (R$ 8,19 bilhões) e US$ 6 bilhões (R$ 32,7 bilhões), no primeiro ano de sua entrada em vigor, é um impulso para Harris em uma eleição em que o custo de vida é um problema importante.