Base militar alemã é isolada após suspeita de sabotagem

Autoridades suspeitam que a água do local pode ter sido contaminada propositalmente. Em outra base da Otan, também no oeste da Alemanha, níveis de segurança foram elevados.A base militar de Colônia-Wahn, no oeste da Alemanha, foi isolada após um suposto ato de sabotagem contra seu abastecimento de água, segundo informou a imprensa alemã nesta quarta-feira (14/08). O local fica próximo ao aeroporto de Colônia-Bonn e emprega 4.300 soldados e 1.200 civis, além de abrigar uma frota de aeronaves militares usadas, por exemplo, para viagens internacionais do chanceler federal alemão, Olaf Scholz. De acordo com a revista Der Spiegel, as autoridades disseram aos funcionários da base para não beberem a água da torneira, pois acreditam que ela foi contaminada. Danos em uma cerca da propriedade foram observados. A polícia isolou uma vasta área, não permitindo qualquer movimentação de entrada ou saída do local e, junto com militares e a agência de inteligência da Otan, investiga o suposto crime, segundo informações da Spiegel. "Temos nossos motivos para tomar essa medida e levamos o caso a sério", disse um porta-voz do Comando Territorial em Berlim, conforme a agência de notícias Reuters. Atenção também em Geilenkirchen Os níveis de segurança em uma base aérea da Otan na cidade de Geilenkirchen, também no estado da Renânia do Norte-Vestfália, o mesmo de Colônia, foram elevados após o incidente, mas a base não foi isolada. "A base [em Geilenkirchen] não foi isolada em nenhum momento. Verificamos a água, está tudo bem, e a base está acessível", disse um porta-voz da Otan, citado pela Reuters. Mais cedo, um porta-voz militar alemão havia dito que a base em Geilenkirchen havia sido isolada devido a uma pequena "irregularidade que foi descoberta nos trabalhos diários". Uma pessoa foi encontrada nas proximidades e afastada. O porta-voz também destacou que "Cologne-Wahn e Geilenkirchen são dois eventos completamente diferentes e o incidente em Geilenkirchen não teve nenhuma consequência grave". Aumento de ataques russos Ainda não se sabe quem fez a sabotagem, mas o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, recentemente alertou que a inteligência russa estava se tornando mais ousada em suas operações contra os países membros da aliança – tanto em termos de ataques cibernéticos quanto a operações de campo. A Polônia, o Reino Unido e a República Tcheca relataram incidentes semelhantes nos últimos meses. gb (ots)