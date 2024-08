Atriz Gena Rowlands morre aos 94 anos (imprensa)

Nick Cassavetes, filho de Gena, anunciou em junho que a atriz sofria há cinco anos de Alzheimer, segundo o jornal New York Times.

Gena estrelou 10 filmes de Cassavetes, com quem foi casada por 35 anos, até a morte do cineasta, em 1989. Sua atuação no filme de 1974 "Uma Mulher sob Influência" lhe rendeu um Globo de Ouro e a primeira de duas indicações ao Oscar de melhor atriz.

A carreira de Gena incluiu atuações no teatro e na TV, que lhe renderam quatro Emmys e outro Globo de Ouro.

Gena se aposentou em 2015, ano em que recebeu um Oscar honorário.