Ucrânia diz ter avançado mais de um quilômetro em sua incursão na região russa de Kursk

As forças ucranianas alegam ter avançado mais de um quilômetro nesta quarta-feira, em sua incursão militar na região russa de Kursk, que neste dia 14 de agosto completa mais de uma semana. Além disso, o exército ucraniano diz ter capturado mais prisioneiros russos e destruído um bombardeiro a jato.

As tropas ucranianas na quarta-feira fizeram mais de 100 soldados russos prisioneiros, disse o comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, em um vídeo postado no canal do Telegram do presidente Volodymyr Zelensky.

Zelensky disse que eles seriam usados como moeda de troca em negociações por prisioneiros de guerra ucranianos capturados pela Rússia.