Tropas ucranianas avançam na Rússia e querem criar 'zona tampão'

O Exército ucraniano avança na região russa de Kursk e pretende criar uma "zona tampão" e corredores humanitários, afirmou Kiev nesta quarta-feira(14), quando sua grande operação em território russo completa oito dias.

Confrontada há dois anos e meio pela invasão de Moscou, Kiev surpreendeu seu inimigo em 6 de agosto com a maior incursão de um exército estrangeiro no país desde o final da Segunda Guerra Mundial.

"Estamos avançando na região de Kursk. De um a dois quilômetros em diferentes zonas desde o início do dia. Mais de 100 militares russos adicionais foram capturados no mesmo período", indicou no Telegram o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.