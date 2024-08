Sinner vence e vai à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati

O número 1 do mundo, Jannik Sinner, derrotou nesta quarta-feira (14) o americano Alex Michelsen numa partida acirrada com parciais de 6-4 e 7-5 e avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Sinner, campeão do Aberto da Austrália de 2024, enfrentará na próxima fase o vencedor da partida entre o argentino Sebastián Báez e o australiano Jordan Thompson.

Mais difícil foi a vitória de virada na primeira rodada do grego Stefanos Tsisipas sobre o alemão Jan-Lennard Struff por 4-6, 6-4 e 6-3.