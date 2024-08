Sheinbaum é oficialmente proclamada vencedora das eleições no México

Sheinbaum, física e engenheira ambiental de 62 anos, receberá na quinta-feira o certificado que a credencia como vencedora das eleições com 59,7% dos votos, 32 pontos percentuais a mais que a senadora Xóchitl Gálvez, sua rival de centro-direita.

Durante a sessão que validou os pleitos, a presidente do Tribunal Eleitoral, Mónica Soto, destacou que a vitória de Sheinbaum é "um fato sem precedentes" e "símbolo da luta constante das mexicanas por alcançar cada vez mais e melhores espaços na representação política".

Na opinião dela, esses eventos se tornaram "um espaço para atacar uma candidata e apoiar outra". Durante a campanha, o presidente foi advertido várias vezes pelo Instituto Nacional Eleitoral, que organizou as eleições.

Por sua vez, o magistrado Felipe de la Mata afirmou que a eleição foi "legal, constitucional e legítima", pois "nenhum voto foi invalidado".

Sheinbaum prometeu dar continuidade aos programas sociais nos quais López Obrador baseia sua popularidade, que é superior a 60%, segundo várias pesquisas.

Ela também se comprometeu a avançar com uma polêmica reforma do poder judiciário, que propõe a eleição popular de ministros e juízes, o que, segundo a oposição, ameaça a independência desse ramo do Estado e a administração da justiça.