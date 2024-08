São Paulo visita Nacional do Uruguai na ida das oitavas da Libertadores

O São Paulo vai a Montevidéu nesta quinta-feira (15) para enfrentar o Nacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, que terá casa cheia no Gran Parque Central.

O 'Bolso', que anunciou ingressos esgotados para a partida, vem do título do Torneio Intermédio do Campeonato Uruguaio sobre o arquirrival Peñarol e tentará interromper a sequência de quatro jogos sem perder do São Paulo.

O time paulista, que entre Copa do Brasil e Brasileirão vem de um empate e três vitórias sem sofrer gols, terminou o Grupo B da Libertadores como líder, enquanto o Nacional foi o segundo colocado do Grupo H.