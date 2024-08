Rabinos condenam oração de judeus na Esplanada das Mesquitas

O ministro israelense da Segurança Nacional, o ultradireitista Itamar Ben Gvir, rezou na terça-feira com cerca de 3 mil judeus no local, o que gerou condenações da comunidade internacional.

Cinco rabinos israelenses condenaram nesta quarta-feira (14) a presença de judeus, incluindo a de um ministro de extrema direita de Israel, que oraram na véspera na Esplanada das Mesquitas em Jerusalém Oriental, reforçando a proibição para os fiéis do judaísmo de visitarem o disputado local.

Localizada na parte da Cidade Santa ocupada e anexada por Israel, a Esplanada das Mesquitas, o terceiro lugar mais sagrado do Islã, está construída sobre as ruínas do segundo templo judaico, destruído em 70 d.C. pelos romanos.

Para os judeus, é o Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo.

Ben Gvir filmou a si próprio no local por ocasião do Tisha Beav, a comemoração judaica da destruição dos dois Templos, pedindo especialmente que se "derrote" o Hamas, ao invés de negociar com o movimento islamista palestino contra quem Israel trava uma guerra em Gaza.