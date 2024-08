A Mars, fabricante dos chocolates M&M's e Snickers, anunciou nesta quarta-feira (14) que comprará a empresa Kellanova, fabricante da Pringles, por US$ 35,9 bilhões (R$ 189 bilhões na cotação atual), um acordo bilionário que cria um novo gigante na indústria.

A compra "acelera a ambição de duplicar a Mars Snacking na próxima década, em linha com as tendências globais de consumo", afirmou a Mars em comunicado, no qual cita que a empresa adquire marcas bilionárias como a Pringles e o Cheez-It.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Os salgadinhos são uma categoria ampla, atrativa e durável que continua tendo importância entre os consumidores", acrescentou a Mars.