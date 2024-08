Primeiras notas com imagem do rei Charles III são vendidas por R$ 6,4 mi em leilão beneficente

Algumas das primeiras notas de 5, 10, 20 e 50 libras estampadas com o rosto do Rei Charles III a serem impressas arrecadaram mais de 914 mil libras (aproximadamente R$ 6,4 milhões) em um leilão beneficente realizado pela casa de leilões Spink, em Londres, na Inglaterra. As novas cédulas, que entraram em circulação em junho, foram vendidas por mais de 11 vezes o seu valor de face. As informações são da BBC.

De acordo com a reportagem, as primeiras notas emitidas pelo Banco da Inglaterra com o rosto do atual monarca, com número de série terminado em 000001, foram recebidas pelo próprio rei Charles III - mas outras notas com baixo número de série foram vendidas no leilão. Colecionadores valorizam notas com baixos números de série, pois isso indica que elas estão entre as primeiras a serem emitidas.

A BBC aponta que uma única nota de 10 libras com o número de série HB01 000002 foi vendida por 17 mil libras; um lote com uma folha de 40 notas conectadas de 50 libras, com valor de face total de 2 mil libras, foi vendida por 26 mil libras, um recorde para qualquer leilão do Banco da Inglaterra. Os altos valores se explicam pela busca de colecionadores por notas que sejam o mais próximo possível do número de série 000001.