Petróleo cai após aumento das reservas nos EUA

As cotações do petróleo, que estavam no azul devido ao temor de um conflito mais amplo no Oriente Médio entre Israel e Irã, voltaram a perder terreno nesta quarta-feira (14), após uma leve recuperação dos estoques nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado na Europa para entrega em outubro, recuou 1,15%, para 79,76 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o West Texas Intermediate (WTI), com vencimento em setembro, caiu 1,74%, para 76,98 dólares.

A tendência dos preços mudou de direção após a publicação na semana passada de um leve aumento nas reservas americanas de petróleo, contrariando as previsões, o que é desfavorável para os preços.